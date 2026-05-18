Gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı havada çarpıştı

11:5618/05/2026, Pazartesi
4 mürettebat fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde ayrıldı
ABD’nin Idaho eyaletinde 2 savaş uçağının gösteri uçuşu sırasında havada çarpışıp düştüğü bildirildi. Uçaklardaki 4 mürettebat fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde ayrıldı.

Yetkililer, Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü semalarında düzenlenen hava gösterisi sırasında kaza meydana geldiğini duyurdu.

Detayları açıklanmayan kaza nedeniyle üssün geçici olarak​​​​​​​ kapatıldığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Gösterinin organizatörleri ise ABD Donanmasına ait 2 savaş uçağının gösteri sırasında havada çarpıştığını belirtti.

Organizatörler, çarpışan uçaklardaki 4 mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildiğini kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, savaş uçaklarından birinin havada diğerine çarptığı, çarpışmanın ardından 4 paraşütün açıldığı ve uçakların hızla yere düştüğü görüldü.


