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New York'ta uçak düştü: Yolcuların akıbeti henüz bilinmiyor

New York'ta uçak düştü: Yolcuların akıbeti henüz bilinmiyor

09:5113/04/2025, Pazar
DHA
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ABD'nin New York kentinde içinde altı kişinin bulunduğu bir uçak düştü.
ABD'nin New York kentinde içinde altı kişinin bulunduğu bir uçak düştü.

ABD'nin New York kentinde içinde altı kişinin bulunduğu bir uçak düştü. Uçağın Copake yakınlarında açık alana düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza hakkında açıklama yapan Columbia County Şerif Ofisi, kaç yolcunun kazadan sağ kurtulduğu hakkında bilgi vermedi.

ABD'nin New York kentinde küçük bir uçağın düştüğü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza hakkında açıklama yapan Columbia County Şerif Ofisi, uçağın cumartesi günü Copake yakınlarında açık alana düştüğünü belirtirken kaç yolcunun kazadan sağ kurtulduğu hakkında bilgi vermedi.


Şerif Ofisi'nden Jacqueline Salvatore, uçağın düştüğü sırada herhangi bir yapıya çarpmadığını ve hava koşulları nedeniyle olay yerine ulaşmanın zor olduğunu belirtti.

Salvatore, kazaya neyin sebep olduğunun netlik kazanmadığını ifade etti.



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