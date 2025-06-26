ABD’de yolcu uçağı havalimanına acil iniş yaptı

Amerikan Hava Yollarından yapılan açıklamada, "Airbus A321" tipi, "AA1665" sefer sayılı uçağın, Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'ndan Kuzey Carolina'daki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra motorunda mekanik sorun saptandığı bildirildi.

Uçağın kalkış yaptığı Las Vegas'a geri dönmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, 153 yolcu ile 6 kişilik mürettebat arasında herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği belirtildi.