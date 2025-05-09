Şili'de uçak kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi

Şili'nin Curacavi kentinde meydana gelen uçak kazasında altı kişi hayatını kaybetti. Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Duran, dağlık bir alana düşen ambulans uçağının enkazına ulaşıldığını bildirdi.
Yetkililer, kazada pilot, yardımcı pilot, bir doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Duran, yaşanan bu elim olay nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade etti.
Uçaktaki pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Duran, kazadan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, kazada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric