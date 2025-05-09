Çaldıkları motosikleti otlarla kapatıp sakladılar: 36 saatlik çalışma ile bulundular

Kamera kayıtlarının titizlikle incelenmesi ve 36 saat süren saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin olay yerine motosikletle geldikleri, çaldıkları motosikletle bölgeden ayrıldıkları ve Çorlu yönüne ilerledikleri tespit edildi.

Yapılan takip sonucunda, şüpheliler M.E.A. (21) ve E.T. (21) Çorlu ilçesinde yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Çalınan motosiklet ise boş bir arazide, ağaç dibine gizlenmiş ve üzeri otlarla örtülmüş halde bulundu. Ekiplerce muhafaza altına alınan motosiklet sahibine teslim edildi. Her iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.