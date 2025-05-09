Kütahya’da hırsızlık şüphelisi çatıda yakalandı: Kovalamaca sonrası itfaiye merdiveniyle indirildi

Kendisini takip eden güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan zanlı, bir süre sonra bir apartmanın çatısına çıkarak orada saklanmaya çalıştı.

Polis ekipleri, şüphelinin izini sürerek çatıya kadar tırmandı. Fakat, şüpheli kaçmakta ısrarcıydı ve çatıdan aşağıya atlama riski bulunduğundan, durumu kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, özel merdiveni kullanarak şüpheliyi dikkatli bir şekilde aşağıya indirdi.