Kütahya’da hırsızlık şüphelisi çatıda yakalandı: Kovalamaca sonrası itfaiye merdiveniyle indirildi

Kütahya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu saklanmak için çıktığı binanın çatısında yakalanarak itfaiye merdiveni aracılığıyla indirildi.
Alınan bilgilere göre, şüpheli şahıs, Kütahya'nın çeşitli mahallelerinde artan hırsızlık olaylarının ardından polis ekiplerince takibe alındı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli, kısa sürede polis ekiplerinin müdahalesiyle kıskıvrak yakalanmak üzereyken, hızla kaçmaya başladı.
Kendisini takip eden güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan zanlı, bir süre sonra bir apartmanın çatısına çıkarak orada saklanmaya çalıştı.
Kovalamaca sonrası çatıya çıktı
Polis ekipleri, şüphelinin izini sürerek çatıya kadar tırmandı. Fakat, şüpheli kaçmakta ısrarcıydı ve çatıdan aşağıya atlama riski bulunduğundan, durumu kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, özel merdiveni kullanarak şüpheliyi dikkatli bir şekilde aşağıya indirdi.