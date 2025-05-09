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İki ilde dev operasyon: 311,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İki ilde dev operasyon: 311,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

10:599/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
DHA
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Şanlıurfa- Van
Şanlıurfa- Van

Şanlıurfa ile Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 194,5 kilogram eroin, 93,5 kilogram esrar ve 23,5 kilogram skunk ele geçirildi. 4 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Van ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına yönelik açıklama yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Tuşba ve Edremit ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 234 paket halinde 126 kilogram eroin ve 84,5 kilogram esrar olmak üzere toplam 210,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 101 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen diğer operasyonda ise, bir tırın içerisinde yapılan aramada, 131 paket halinde 68,5 kg eroin, 53 paket halinde 23,5 kg skunk, 16 paket halinde 9 kg Toz Esrar olmak üzere toplam 101 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ve Şanlıurfa Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.



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