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Zehir tacirlerine geçit yok: İstanbul'da 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine geçit yok: İstanbul'da 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

13:518/05/2025, Perşembe
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

İstanbul'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 52 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi, 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilerin, bu amaçla insan yoğunluğunun az olduğu ve villa tipi yapılaşmanın bulunduğu ilçeleri tercih ettiklerini belirledi.

Şüphelilerin ayrıca, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde satış ve sevkiyat gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Bu tespitler üzerine, 02 Mayıs ve 06 Mayıs 2025 tarihlerinde Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde belirlenen adreslere ve araçlara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin adet hap, 585 litre uyuşturucu imalatında kullanılan katkı maddesi, yaklaşık 15 ton sentetik kannabinoid (bonzai) üretilebilecek 144 kilo 180 gram kannabinoid, 183 kilo skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet hap basma makinesi, 1 milyon 600 bin adet boş kapsül,

2 adet tabanca, 69 adet fişek olmak üzere toplamda 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu madde ve suç unsuru materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.



#İstanbul
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