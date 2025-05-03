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Manisa'da zehir tacirlerine operasyon

Manisa'da zehir tacirlerine operasyon

17:343/05/2025, Cumartesi
IHA
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Zehir taciri yakalandı.
Zehir taciri yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüpheliden 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gaziler Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda İ.B.'nin (63) üst aramasında 336 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli İ.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.B., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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