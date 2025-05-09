Başakşehir'de müşteri kılığında markete girdi: 4 koli kahve çaldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde müşteri kılığında bir markete giren şahıs, 4 koli kahveyi poşete koydu. Kahve kolilerini çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Başakşehir Altınşehir'de bulunan bir markette müşteri kılığında markete giren şahıs gözüne koridorda bulunan kahve kolilerini kestirdi. Telefonda konuşuyormuş gibi yapan şüpheli, 4 koli kahveyi poşete koyduktan sonra marketten hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.