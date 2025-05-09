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Başakşehir'de müşteri kılığında markete girdi: 4 koli kahve çaldı

Başakşehir'de müşteri kılığında markete girdi: 4 koli kahve çaldı

10:289/05/2025, Cuma
IHA
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Görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.
Görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde müşteri kılığında bir markete giren şahıs, 4 koli kahveyi poşete koydu. Kahve kolilerini çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir Altınşehir'de bulunan bir markette müşteri kılığında markete giren şahıs gözüne koridorda bulunan kahve kolilerini kestirdi. Telefonda konuşuyormuş gibi yapan şüpheli, 4 koli kahveyi poşete koyduktan sonra marketten hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete giren şahsın kahve kolilerini poşete koyduktan sonra hızla marketten çıkarak uzaklaştığı görüldü.




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