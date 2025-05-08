Siirt'te mağazadan kıyafet çalan zanlı yakalandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan özel güvenlik görevlileri, hastane içinde kıyafet değiştiren bir kişiden şüphelenerek Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması üzerinden durumu polise bildirdi.