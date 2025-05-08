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Siirt'te mağazadan kıyafet çalan zanlı yakalandı

Siirt'te mağazadan kıyafet çalan zanlı yakalandı

10:538/05/2025, Perşembe
AA
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Mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarından kıyafetlerin çalındığını tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarından kıyafetlerin çalındığını tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Siirt'te bir mağazadan kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Zanlı, KAAN uygulaması ile yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan özel güvenlik görevlileri, hastane içinde kıyafet değiştiren bir kişiden şüphelenerek Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması üzerinden durumu polise bildirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.İ'yi Güres Caddesi'nde yakaladı.


Ekipler, M.İ'nin elindeki poşette yaptığı incelemede kıyafet bulunduğunu belirledi.


Şüphelinin kıyafetleri ücret karşılığında aldığını ifade etmesi üzerine polis, mağaza görevlileriyle iletişime geçti.


Mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarından kıyafetlerin çalındığını tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.


Emniyete götürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.


Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin mağaza önündeki kıyafetleri inceledikten sonra eline alarak uzaklaştığı görülüyor.





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