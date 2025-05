Türkiye'de ilk kez akciğer nakilli hasta anne oldu: Tüm riski göze almıştım

Her türlü riski zaten göze almıştım

Sarıtaş, doktorların bu durumuna onay vermediğini, kendisine hayati riskin devam ettiğini söylediklerini vurgulayarak, "Ben bu konuda biraz ısrarcı oldum. Süreci birlikte yöneterek karar verdik. Onlar da destek oldular bu süreçte. Her türlü riski zaten göze almıştım ben. Onların da desteğiyle böyle bir süreci yaşamış olduk." dedi.

"Tarihi bir şeydi benim için. Türkiye için de öyle sanırım. Yanağıma dokunana kadar annelikle ilgili bir bilgim yoktu zaten. Yanağıma temas ettiği an hissettim onun varlığını. Türkiye'de bazı şeylerin denenmesi gerektiğini düşünen biriyim. Bunlardan biri bendim, adaydım buna. Bunu yaşamak istedim ve herkese de umut olmak istedim. Bu yüzden de 'Umut' koydum adını."

"Tabii ki özlüyorum. Ona temas etmek istiyorum bir an önce. Ama onun sağlığı da benim sağlığım da her şeyden daha önemli diye düşünüyorum. Bunun bilincinde olarak devam ediyorum. Eşim her konuda destekçiydi. Evlendikten sonra oksijen cihazına bağlı bir şekilde hayatım vardı, o süreçte eşimin desteğiyle bu yolu başarıyla geçtim. Eşim ve ailem, tekrar bu hayata tutunabilmemin tek sebebiydi."