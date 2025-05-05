Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Doğum yardımına rekor başvuru

Doğum yardımına rekor başvuru

12:545/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuk yardımına yapılan başvuru sayısı 343 bin 698 ile rekor kırdı.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
’ın 2025’i ’Aile Yılı’ olarak duyurmasının ardından
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
, aile yapısını güçlendirmek ve evlenecek çiftlere maddi manevi destek olmak için birçok projeyi hayata geçirdi. Bu projelerden biri de çocuk sahibi olan çiftlere maddi olarak destek olmayı hedefleyen Doğum Destek Sistemi oldu. Bu program ile 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek ve yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek.

343 bin 698 başvuru yapıldı


8 Nisan’da başlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bugün itibarıyla yardıma 343 bin 698 başvuru yapıldı. En çok başvuru 140 bin 916 ile birinci çocuk için yapıldı. İkinci çocuk için başvuru sayısı 106 bin 546, üçüncü çocuk için 61 bin 866 başvuru yapıldı. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerin başvuru oranı ise 34 bin 370 oldu. En çok başvuru yapılan il İstanbul olurken ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada ise Şanlıurfa yer aldı.


Başvurular nereden yapılacak?


Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden başvuru konusunda destek alabilecek. Başvuralar devam ederken yardımların Mayıs ayı içerisinde annelerin hesaplarına yatırılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#e-Devlet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ planlı kesinti sorgulama listesi