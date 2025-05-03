Normal doğum için her adımı atacağız

İhracat nisanda yüzde 8,5 arttı

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 20,9 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracat ise 265 milyar dolara ulaştı. İhracat rakamlarını Diyarbakır'da açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünya ekonomisindeki son belirsizlikler karşısında sevindirici olan ihracatçılarımızın kapıları ve telefonlarının daha çok çalmaya başlaması" dedi.