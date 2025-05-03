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Normal doğum için her adımı atacağız

Normal doğum için her adımı atacağız

04:003/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İhracat nisanda yüzde 8,5 arttı

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 20,9 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracat ise 265 milyar dolara ulaştı. İhracat rakamlarını Diyarbakır'da açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünya ekonomisindeki son belirsizlikler karşısında sevindirici olan ihracatçılarımızın kapıları ve telefonlarının daha çok çalmaya başlaması" dedi.

Ameliyat masasında milli devrim

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yeni Şafak’ın gündem toplantısına konuk oldu. ASELSAN ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen yerli Kalp Akciğer Makinesi’nin klinik aşamaya geldiğini söyleyen Memişoğlu, “Bu bir sağlıkta İHA projesidir. Türkiye artık sadece tedavi eden değil, sağlık teknolojisi üreten bir ülke olacak” dedi.

Derbinin parolası galibiyet

Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Fenerbahçe ile lig üçüncülüğünü hedefleyen Beşiktaş Süper Lig'de yarın Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Beraberlik her iki takıma da yaramazken kazanan umutlarını kalan haftalara taşıyacak. Kaybeden taraf ise telafisi zor bir yara alacak.

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