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İki uçak havada çarpıştı: İşte o korkunç anlar

İki uçak havada çarpıştı: İşte o korkunç anlar

10:5426/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
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İki gösteri uçağı havada böyle çarpıştı
İki gösteri uçağı havada böyle çarpıştı

Fransa’da akrobasi uçuşu yapan iki gösteri uçağı havada çarpıştı. Feci kazadan 3 kişi kurtuldu. Fransa ordusu tarafından yapılan açıklamada, paraşütlerle iniş yapan yolcu ve pilotların bilinçleri açık halde bulunduğu belirtildi.

Fransa’nın kuzeydoğusundaki Saint-Dizier bölgesinde Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi uçuşu yapan iki jet, prova sırasında havada çarpıştı. Fransız-Alman yapımı Alpha jetlerin çarpışmasının ardından iki pilot ve bir yolcu, fırlatma koltuklarını kullanarak kazadan kurtuldu.


İşte o korkunç anlar...


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İki uçak havada çarpıştı: İşte o korkunç anlar
Dünya
26 Mart, Çarşamba

Fransa ordusu tarafından yapılan açıklamada, paraşütlerle iniş yapan yolcu ve pilotların bilinçleri açık halde bulunduğu belirtildi. 1 kişinin yaralandığı olayda jetlerden birinin bölgedeki bir silonun bulunduğu alana düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edildi.



#Fransa
#uçak kazası
#akrobasi uçuşu

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