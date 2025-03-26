İki uçak havada çarpıştı: İşte o korkunç anlar

Fransa’da akrobasi uçuşu yapan iki gösteri uçağı havada çarpıştı. Feci kazadan 3 kişi kurtuldu. Fransa ordusu tarafından yapılan açıklamada, paraşütlerle iniş yapan yolcu ve pilotların bilinçleri açık halde bulunduğu belirtildi.
Fransa’nın kuzeydoğusundaki Saint-Dizier bölgesinde Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi uçuşu yapan iki jet, prova sırasında havada çarpıştı. Fransız-Alman yapımı Alpha jetlerin çarpışmasının ardından iki pilot ve bir yolcu, fırlatma koltuklarını kullanarak kazadan kurtuldu.
İşte o korkunç anlar...
Fransa ordusu tarafından yapılan açıklamada, paraşütlerle iniş yapan yolcu ve pilotların bilinçleri açık halde bulunduğu belirtildi. 1 kişinin yaralandığı olayda jetlerden birinin bölgedeki bir silonun bulunduğu alana düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edildi.