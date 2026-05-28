THY'den yolcu rekoru: Tarihinin en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşacak

"THY ve AJet birlikte 22-31 Mayıs tarihlerini kapsayan tatil döneminde, 10 bin 34'ü dış hat (326'sı ilave sefer) ve 6 bin 510'u iç hat (499'u ilave sefer) olmak üzere toplam 16 bin 544 sefer planladık. Bu uçuşlarımızla birlikte genel toplamda yaklaşık 2 milyon 700 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. Tatilin son günü olan 31 Mayıs Pazar günü ise her iki markamız ile toplamda 1867 planlı sefer gerçekleştireceğiz. Aynı gün toplamda 305 binden fazla rezervasyonlu yolcu sayısı ile operasyon tarihimizin en yoğun gününü yaşayacak ve en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşarak bir rekor kıracağız."