THY bayram dönemi için 365 ek sefer koydu

THY'den ek sefer müjdesi
23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 365 ek sefer planladıklarını açıkladı.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, bayram dönemi için 365 ek sefer koyduklarını duyurdu.
Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. THY olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz."
