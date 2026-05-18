Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
THY Dubai uçuşlarına 8 Haziran’da yeniden başlıyor

THY Dubai uçuşlarına 8 Haziran’da yeniden başlıyor

13:0318/05/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
THY’den alınan bilgiye göre havayolu şirketi İstanbul-Dubai uçuşlarına yeniden başlıyor.
THY’den alınan bilgiye göre havayolu şirketi İstanbul-Dubai uçuşlarına yeniden başlıyor.

ABD ve İran arasındaki gerilim ve birçok ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Dubai uçuşlarını bir süre durduran Türk Hava Yolları (THY) 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı.

28 Şubat’ta başlayan ABD ve İran arasındaki savaş ve Ortadoğu’da yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle ülkeler hava sahasını kapatmıştı. Hava sahasının kapalı olmasından dolayı THY, başta Dubai dahil Ortadoğu'da birçok noktaya seferlerini durdurma kararı almıştı. ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin düşmesi ve ülkelerin hava sahalarını açması nedeniyle Ortadoğu’da uçuşlar yeniden başladı. THY’den alınan bilgiye göre havayolu şirketi İstanbul-Dubai uçuşlarına 8 Haziran itibariyle yeniden başlıyor.



#THY
#Dubai
#ABD
#İran
#Türk Hava Yolları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro 2026 Son Açıklamalar! TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro Meclis gündemine geldi mi?