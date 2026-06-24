Kampüs dışı eğitime kredi

Yükseköğretimde yapılan düzenlenmeyle köklü bir dönüşüm yaşanacak. “Mikro Yeterlilikler Çerçevesi” ile birlikte üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilmesinin önü açıldı. Buna göre sertifikalar, dijital rozetler ve sektör temelli eğitimler belirli kriterler doğrultusunda AKTS kredisine dönüştürülebilecek ve öğrenci transkriptleri ile diploma eklerinde yer alabilecek.

ÜNİVERSİTE SENATOSU BELİRLEYECEK

Düzenlemeye göre öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün en fazla yüzde 10’unu mikro yeterliliklerden elde edecekleri kredilerle tamamlayabilecek. Bu kapsamda üniversite senatoları, hangi dış eğitimlerin akademik karşılık olarak kabul edileceğine karar verecek. Teknoloji akademileri, sektör eğitim programları, araştırma merkezleri ve dijital öğrenme platformlarında edinilen yetkinlikler de belirli standartlar çerçevesinde akademik sisteme entegre edilebilecek. Mikro yeterliliklerin tamamlanmasının ardından öğrencilere uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Bu sertifikalar dijital rozetlerle kayıt altına alınacak ve dijital cüzdanlar aracılığıyla güvenli şekilde saklanabilecek.

YAPAY ZEKÂ ÇAĞINA UYUM MODELİ

Yeni düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, hızla değişen teknoloji ve üretim ilişkilerine uyum sağlayacak bir yetkinlik yapısı oluşturmak. Özellikle yapay zekâ, otomasyon ve dijital dönüşüm süreçleri nedeniyle ortaya çıkan yeni meslek alanları, klasik müfredatların ötesinde esnek öğrenme modellerini zorunlu hale getiriyor. Bu çerçevede mikro yeterlilikler, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi değil, doğrudan uygulamaya dönük beceriler kazanmasını hedefliyor.

ULUSLARARASI TANINIRLIK

Yeni düzenlemeyle birlikte kampüs dışında edinilen öğrenme deneyimleri ilk kez sistematik biçimde akademik karşılık bulacak. Öğrencilerin stajlar, sektör programları, çevrim içi kurslar ve uygulamalı eğitimlerde elde ettiği kazanımlar, belirli kalite standartları çerçevesinde değerlendirilecek. Bu süreçte Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu bir yapı hedefleniyor. Böylece Türkiye’de kazanılan mikro yeterliliklerin uluslararası alanda da tanınabilirliği artırılacak.







