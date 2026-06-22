Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, duyuru kapsamında öğretmenler, il içinde ilçe grupları arasında veya iller arasında mazeretlerine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.