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Öğretmenlerin gözü kulağı bu tarihlerde: MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvuru takvimini resmen açıkladı

Öğretmenlerin gözü kulağı bu tarihlerde: MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvuru takvimini resmen açıkladı

10:3222/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
AA
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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurusu yayımlandı. Sağlık, aile birliği, can güvenliği ve engellilik durumu gibi nedenlerle tayin isteyecek öğretmenler için süreç 13 Temmuz'da ön başvurularla başlayacak; il içi atamalar 30 Temmuz’da, iller arası atamalar ise 11 Ağustos’ta ilan edilecek. İşte detaylar...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, duyuru kapsamında öğretmenler, il içinde ilçe grupları arasında veya iller arasında mazeretlerine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihlerinde mazeretlerini belgeleriyle sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde tercih başvurusu yapabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 30 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

#Mİlli Eğitim Bakanlığı
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