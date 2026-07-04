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Üsküdar'da caddede duran otomobilde erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da caddede duran otomobilde erkek cesedi bulundu

23:184/07/2026, Cumartesi
DHA
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Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu
Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu

İstanbul'da Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nde park halindeki araçta bir kişinin uzun süre hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üsküdar’da akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 34 BG 9201 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ve çevresinde çalışma yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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