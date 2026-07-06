Elazığ'da kamyonet şarampole yuvarlandı: Dört kişi yaralandı
18:37, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:12, 06/07/2026, Pazartesi
IHA
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan kamyonetteki 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Elazığ’da kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Okçular köyü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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