Elazığ'da kamyonet şarampole yuvarlandı: Dört kişi yaralandı

Makam aracındaki Türk bayrağını öpen teyze Vali Polat'ın konuğu oldu: Bayrağımız var olsun ki biz de yaşayalım

Kars’ta milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, yürekleri ısıtan anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Valilik binasının önünden geçtiği sırada Kars Valisi Ziya Polat'ın makam aracında asılı olan Türk bayrağını fark eden yaşlı bir kadın, durarak şanlı bayrağımızı büyük bir hürmetle öptü. Devlete ve bayrağa olan sevgisini bu asil adımla gösteren Neriman Öztürk’ün bu duyarlı davranışı, Vali Ziya Polat’ın dikkatinden kaçmadı. Vali Polat, şanlı bayrağa duyduğu derin saygıyla herkese örnek olan Neriman Öztürk'ü makamında ağırlayarak vefa dolu bir buluşmaya imza attı.