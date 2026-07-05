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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

23:285/07/2026, Pazar
AA
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Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Sivas'ın Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki diğer 4 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

M.H.C. (26) yönetimindeki 58 AHK 207 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı üzerinde T.T. idaresindeki 38 AGS 895 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile M.Ç. (24), N.T. (14), M.T. (9) ve D.T. (34) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.


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