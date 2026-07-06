Yozgat'ta elektrikli motosiklet duvara çarptı: 6 kişi yaralandı
19:57, 06/07/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:56, 06/07/2026, Pazartesi
AA
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerince Yozgat ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde, A.Ş. idaresindeki 66 ADZ 341 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletin bir evin duvarına çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara müdahale ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde duvara çarpan üç tekerlekli elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı.
A.Ş'nin kullandığı 66 ADZ 341 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, ilçeye bağlı Baydiğin beldesi Ceylan Sokak'taki Seyir Terası yolu mevkisinde bir evin duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerince Yozgat ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.
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Başlıklar :Yozgatelektrikli motosikletkaza
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