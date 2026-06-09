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İş makinesi 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Operatör ağır yaralı

İş makinesi 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Operatör ağır yaralı

22:189/06/2026, Salı
IHA
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada operatör ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. (35) yönetimindeki iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kazada ağır yaralanan operatör, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan G.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iş makinesi, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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