İş makinesi 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Operatör ağır yaralı

Kaza, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. (35) yönetimindeki iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.