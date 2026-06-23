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Kırıkkale’de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

16:0523/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında patlatma faaliyeti sırasında meydana gelen patlamada özel şirket çalışanı 2 personelin hayatını kaybettiği açıklandı.

Valilikten açıklama

Kırıkkale Valiliği, Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 2 özel şirket çalışanının hayatını kaybettiği belirtilerek,
"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir. Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"
ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, patlamanın Assan Grup isimli firmanın patlatma faaliyeti esnasında kazaen patlama meydana geldiği öğrenildi.



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