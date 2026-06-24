Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheliye adli kontrol

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheliye adli kontrol

20:5424/06/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheli serbest bırakıldı
Yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheli serbest bırakıldı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hesaplarında milyarlarca liralık para trafiği bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle yakalanan diğer şüphelilerin ikametlerinde ise para sayma makinesi ve yüklü miktarda nakit para ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen 11 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hesaplarında 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu değerlendirilen A.B., H.A., H.Ö., M.Y., M.E., M.S., M.E.K. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde ve dijital materyallerde isimleri geçen E.S., T.D. ve F.M.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada para sayma makinesi, 1 milyon lira nakit para, üçüncü kişilerin banka bilgilerinin olduğu not defteri, 2 laptop, cep telefonu ve 32 lyrica ele geçirildi.

11 şüpheli serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Yasadışı
#Bahis
#Adliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taksi plakası satışında vergi alınacak mı? Ticari plaka devrinde gelir vergisi ve KDV istisnası kimleri kapsıyor? Torba yasanın ayrıntıları