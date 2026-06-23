10,4 milyarlık yasa dışı bahis trafiği

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar ve MASAK raporu doğrultusunda şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkân sağladıkları, para nakline aracılık ettikleri, ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden vatandaşları mağdur ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin söz konusu faaliyetler kapsamında toplam 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları belirlendi. 49 şüphelinin yakalanması için Mardin, İstanbul, Sivas, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Mersin’de baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin 37’si yakalandı, 3’ünün cezaevinde, 3’ünün de askerde olduğu belirlendi.