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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: İki kişi tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: İki kişi tutuklandı

18:377/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
DHA
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Aramalarda 44 gram metamfetamin, 2 parça halinde kağıda emdirilmiş toplam 2,60 gram sentetik cannabinoid, sakız kutusu içerisinde 1 gram sentetik cannabinoid, içerisinde sentetik cannabinoid kalıntıları bulunan alkol şişesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen 23,80 gram aseton ele geçirildi.
Aramalarda 44 gram metamfetamin, 2 parça halinde kağıda emdirilmiş toplam 2,60 gram sentetik cannabinoid, sakız kutusu içerisinde 1 gram sentetik cannabinoid, içerisinde sentetik cannabinoid kalıntıları bulunan alkol şişesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen 23,80 gram aseton ele geçirildi.

Sakarya'da, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri belirlenen O.B. ve H.T.'nin bulunduğu araç, TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta ve şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıyan 2 şüphelinin bulunduğu araç, polis ekiplerince Arifiye ilçesinde durduruldu. Araçta ve adreslerinde uyuşturucu madde ele geçirilen O.B. (35) ile H.T. (37), tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirecekleri belirlenen O.B. ile H.T. takibe alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç, TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla durduruldu.

Araçta, şüphelilerin üzerlerinde ve 3 ikamette yapılan aramalarda 44 gram metamfetamin, 2 parça halinde kağıda emdirilmiş toplam 2,60 gram sentetik cannabinoid, sakız kutusu içerisinde 1 gram sentetik cannabinoid, içerisinde sentetik cannabinoid kalıntıları bulunan alkol şişesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen 23,80 gram aseton ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.B. ve H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli tutuklandı.


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