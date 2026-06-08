Türkiye genelinde dev operasyon dalgası: Bakan Gürlek rakamları paylaştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı. Düzenlenen 706 operasyonda 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 bin 606 kişi tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında ülke genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Gürlek, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mayıs ayında Türkiye genelinde toplam 706 operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonlar sonucunda 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Gürlek, 4 bin 606 şüphelinin tutuklandığını, 1317 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.
Gürlek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.