Adalet Bakanlığına 15 bin yeni personel alımı için başvuru süreci başlıyor

Adalet hizmetlerinde hız ve etkinlik hedefleniyor





Yeni personel istihdamıyla birlikte adalet hizmetlerinde hız ve etkinliğin çok daha üst seviyelere çıkarılması hedefleniyor. Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada adalet teşkilatına sunulan bu kapsamlı istihdam imkanı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz ederek, alım kararının ülke ve adalet teşkilatı için hayırlı olması temennisinde bulundu.