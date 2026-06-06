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Bakan Gürlek'ten 'Ceza İnfaz Personeli Günü' mesajı

Bakan Gürlek'ten 'Ceza İnfaz Personeli Günü' mesajı

13:286/06/2026, Cumartesi
DHA
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personeli tebrik etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personeli tebrik etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin '6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü’nü kutladı.

Bakan Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceza infaz kurumlarımızda ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizde gece gündüz demeden, büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarımın 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü’nü kutluyorum. İnsan onurunu önceleyen bir anlayışla; hükümlü ve tutukluların ıslahı, topluma kazandırılması, kamu düzeninin korunması ve milletimizin huzuru için özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Adalet teşkilatımızın çatısı altında fedakarca hizmet eden her bir çalışma arkadaşımızla gurur duyuyor; kendilerine aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



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