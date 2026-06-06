MİT ve polisten nefes kesen operasyon: Fransa tarafından 'difüzyon mesajı' ile aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Fransa adli makamları tarafından 'Difüzyon mesajı' ile uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu ve kara para aklama şüphelisi S.K. (35), MİT ve polisin ortak operasyonuyla Kağıthane'de yakalanarak gözaltına alındı.

1 /5 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri ortak çalışma gerçekleştirdi.

2 /5 Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 'uluslararası uyuşturucu ticareti yapma', 'uyuşturucu madde bulundurma, nakletme' ve bu suçtan elde edilen gelirleri gizleyerek 'kara para aklama' suçlarını işlediği belirlenen Fransa uyruklu S.K.'nın Kağıthane'de gizlendiği adres tespit edildi.

3 /5 MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

Fransa adli makamlarınca çıkarılan 'Difüzyon Mesajı' ile aranan S.K., bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.

4 /5 Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ve hakkındaki tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.