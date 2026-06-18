Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı!

17:3618/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Fenerbahçe'de ilk transfer resmiyet kazandı.
Fenerbahçe'de ilk transfer resmiyet kazandı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe, ilk transferini de resmen duyurdu. Sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Vedat Muriqi bu akşam İstanbul'a geliyor.

Süper Lig'de transfer perdesi dev bir hamleyle açılıyor. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, prensip anlaşmasına vardığı kulüple son görüşmeleri tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam İstanbul'a geliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır."


#Fenerbahçe
#Vedat Muriqi
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 20 Bin Kurasız Konut Başvurusu Ne Zaman Bitecek? İşte Açık Satış Kampanyası Son Başvuru Tarihi