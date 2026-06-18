Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı!

Süper Lig'de transfer perdesi dev bir hamleyle açılıyor. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, prensip anlaşmasına vardığı kulüple son görüşmeleri tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam İstanbul'a geliyor.