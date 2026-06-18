Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı!

Teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe, ilk transferini de resmen duyurdu. Sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Vedat Muriqi bu akşam İstanbul'a geliyor.
Süper Lig'de transfer perdesi dev bir hamleyle açılıyor. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, prensip anlaşmasına vardığı kulüple son görüşmeleri tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam İstanbul'a geliyor.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır."