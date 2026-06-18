Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olduğu açıklanmıştı! Dirk Kuyt'ın kulübü reddetti

"Henüz hiçbir şey bilmiyorum. Fenerbahçe ile FC Dordrecht arasında resmi bir temas olmadı ve bu durumda Dirk Kuyt'un gitmesine izin vermeyeceğiz. Onun bu isteğinin farkındayım. Kendisine Fenerbahçe ile görüşebileceğini söyledik ama onlar henüz resmi olarak bir başvuru yapmadılar. Biz de bu habere şaşırdık."