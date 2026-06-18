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Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olduğu açıklanmıştı! Dirk Kuyt'ın kulübü reddetti

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olduğu açıklanmıştı! Dirk Kuyt'ın kulübü reddetti

17:0718/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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Dirk Kuyt futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması giymişti.
Dirk Kuyt futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın yardımcısı olacağı duyurulan Dirk Kuyt için FC Dordrecht yöneticisi Hans de Zeeuw’dan flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın yeniden göreve getirildiğini açıklarken efsane futbolcu Dirk Kuyt'ın da teknik ekipte yer alacağını duyurmuştu. Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama sonrası Kuyt'ın çalıştırdığı FC Dordrecht'ten cevap geldi.

NTV Spor'un Hollanda basınından aktardığı habere göre, FC Dordrecht yöneticisi Hans de Zeeuw, Kuyt için Fenerbahçe ile temas kurmadıklarını belirtti. Zeeuw açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Henüz hiçbir şey bilmiyorum. Fenerbahçe ile FC Dordrecht arasında resmi bir temas olmadı ve bu durumda Dirk Kuyt'un gitmesine izin vermeyeceğiz. Onun bu isteğinin farkındayım. Kendisine Fenerbahçe ile görüşebileceğini söyledik ama onlar henüz resmi olarak bir başvuru yapmadılar. Biz de bu habere şaşırdık."



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