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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcısı belli oldu

13:2018/06/2026, Perşembe
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İsmail Kartal dördüncü kez Fenerbahçe'de.
İsmail Kartal dördüncü kez Fenerbahçe'de.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdiğini resmen açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının yardımcısı da belli oldu.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine dördüncü kez İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken tecrübeli çalıştırıcının yardımcısı da belli oldu. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcısı, takımın eski yıldızı Dirk Kuyt oldu.

Dirk Kuyt kimdir?

Utrecht'te parladıktan sonra 2003 yılında Feyenoord'a transfer oldu. Burada gol krallığı yaşadı ve Hollanda'da "Yılın Futbolcusu" seçilerek Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Liverpool'a transfer olduktan sonra forvet pozisyonundan sağ kanada evrildi. Takım savunmasına yaptığı inanılmaz katkı ve büyük maçlarda (özellikle Manchester United ve Everton derbilerinde) attığı kritik gollerle Anfield Road tribünlerinin sevgilisi oldu. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finali oynadı ve Lig Kupası kazandı.

2012 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 130 maçta 37 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'de 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

2015'te yuvası Feyenoord'a döndü. 2017 yılında, kariyerinin son maçında hat-trick yaparak Feyenoord'u 18 yıl aradan sonra Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğuna taşıdı ve futbolu zirvede bıraktı.

#Fenerbahçe
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