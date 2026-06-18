Aykut Kocaman cephesinden ilk açıklama geldi: "Şaşkınız"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna ters köşe bir hamleyle İsmail Kartal'ın getirilmesi gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir göreve gelmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman’ın ekibinden önemli bir isim, yaşanan şaşkınlığı ve perde arkasındaki dev hazırlığı anlattı.
Başkan Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal tercihinin ardından Aykut Kocaman cephesinde büyük bir şok yaşanıyor. Kocaman'ın teknik heyetinde yer alan ve yeni sezon için tüm planlamayı tamamlayan önemli bir isim, Yağız Sabuncuoğlu'na konuşarak yapılan tüm hazırlıkları ve iptal olan projeleri paylaştı.
Göreve başlamak için her konuda hazır olduklarını belirten teknik ekip üyesi, kulübün geleceği için çok kapsamlı bir sistem kurduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Topuk Yaylası’na götürülmek üzere iki gün önce malzeme listesi hazırladık. Antrenman programını oluşturduk. City Group’tan üç antrenörle anlaştık. Bu antrenörlerin ikisi atletik performans alanında, biri ise FenerLab’da görev yapacaktı. Fenerbahçe ve yeni sezon için çalışmalar yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık."
Aykut Kocaman ve ekibinin, profesyonel bir scout ağı kurarak transfere çok ciddi şekilde hazırlandığı ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan isim, hazırladıkları raporun detaylarını şu sözlerle aktardı:
"Teknik heyete bağlı scout ekibi kurduk. Her mevki için son 6 haftada 100'e yakın oyuncu izledik ve transfer listesi oluşturduk. Kamp başlangıç tarihi olarak da 22 Haziran’ı belirledik ve raporu sunduk."
Son ana kadar göreve başlamayı beklediklerini ve kararın aniden değiştiğini vurgulayan teknik ekip üyesi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ne olduysa dün olmuş. Aykut hocam ile henüz konuşamadım. Bu kadar hazırlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun."