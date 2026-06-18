Aykut Kocaman cephesinden ilk açıklama geldi: "Şaşkınız"

Son ana kadar göreve başlamayı beklediklerini ve kararın aniden değiştiğini vurgulayan teknik ekip üyesi, sözlerini şöyle tamamladı:





"Ne olduysa dün olmuş. Aykut hocam ile henüz konuşamadım. Bu kadar hazırlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun."