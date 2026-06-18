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İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: "Hemen harekete geçildi"

İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: "Hemen harekete geçildi"

16:2018/06/2026, Perşembe
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AA
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Son olarak İran’ın Persepolis FC takımında çalışan 65 yaşındaki teknik adam, yeniden Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek.
Son olarak İran’ın Persepolis FC takımında çalışan 65 yaşındaki teknik adam, yeniden Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek.

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal, yaptığı açıklama ile taraftarları heyecanlandırdı. Tecrübeli teknik adam transferle ilgili olarak, "Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal, yeniden yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu ve sarı-lacivertli taraftarların desteğiyle şampiyonluğa ulaşmayı amaçladığını söyledi.

Fenerbahçe camiasına bir borcu olduğunu dile getiren İsmail Kartal, "Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillenmiş bir durum. Bugün dünya futbolunda 5 trend takım var: PSG, Bayern Münih, Barcelona, Manchester City, Arsenal... 99 puan kazandığımız dönemde o gün nasıl futbol oynattıysak, taraftarlarımız bu takımları izlerlerse biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. Buna uygun oyuncularımız var." dedi.

Transfer konusuna da değinen Kartal, "Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi. Bu sene hep birlikte hareket etmeliyiz, mücadele etmeliyiz. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle çok iyi bir sezon geçireceğimizi ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.



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