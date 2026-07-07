Birleşmiş Milletler'den Mbappe’yi hedef alan ırkçı söylemlere tepki
Fransa-Paraguay mücadelesi sonrası Kylian Mbappe’yi hedef alan ırkçı ve insanlık dışı söylemler tepki gördü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, kamu görevlilerinin nefret söylemlerine karşı daha büyük bir sorumluluk taşıması gerektiğinin altını çizerek, sosyal medya platformlarındaki yabancı düşmanlığı içeren tacizlerin engellenmesi için şirketlerin uluslararası standartlara uyması gerektiği belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, yaptığı yazılı açıklamada, "Senatör Amarilla'nın Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye yönelik ırkçı ve insanlık dışı açıklamaları iğrençtir ve ne yazık ki münferit bir olay değildir. FIFA Dünya Kupası 2026 sırasında yaşanan ırkçı olaylara ilişkin raporlar, futbol ve genel olarak spor dünyasında daha geniş bir olguyu yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
Kamu görevlilerinin söylemlerinde ırkçılığa, ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı durma sorumluluğunun daha da arttığını vurgulayan Thameen Al-Kheetan, devletlerin ve spor kuruluşlarının, ırkçı eylemleri ve diğer her türlü ayrımcılığı önlemek için aktif olarak çalışmasının yanı sıra bağımsız ve etkili hesap verebilirlik mekanizmaları sağlaması gerektiğinin altını çizdi.
Al-Kheetan, "Sosyal medya şirketlerinin de uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak platformlarında ırk ayrımcılığını ve yabancı düşmanlığı içeren tacizleri önleme ve ele alma sorumluluğu var." ifadesine yer verdi.
Mbappe, Paraguaylı Senatör'e tepki göstermişti
Fransız futbolcu Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın Paraguay'ı 1-0 yendiği Dünya Kupası son 16 turunda, Paraguaylı Senatör Amarilla'nın yaptığı ırkçı ve nefret dolu paylaşımlara tepki göstermişti.
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