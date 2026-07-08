'Ziyaret reddedildi' iddialarına Güney Afrika'dan yalanlama: 'Gana’ya planlanmış bir ziyaret yok'

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın Gana’ya planlanmış bir resmi ziyareti bulunmadığını, söz konusu yönde herhangi bir talep iletilmediğini belirtti.

Magwenya, Akra yönetimi ile mevcut diplomatik temasların, iki ülke arasında ağustosta Gana’da yapılması planlanan Güney Afrika-Gana İki Uluslu Komisyonu toplantısına ilişkin olduğunu kaydetti.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Gana’ya iletilen 6 Temmuz tarihli notada, 4-7 Ağustos’ta Akra’da yapılması planlanan komisyon toplantısının karşılıklı mutabakatla belirlenecek bir tarihe ertelenmesinin talep edildiği ifade edildi.

Ramaphosa'nın ziyaret talebinin reddedildiği iddiası

Gana ulusal basınında çıkan haberlerde, Akra yönetiminin Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın resmi ziyaret talebini reddettiği öne sürülmüştü.

Güney Afrika'da Ganalılar ile diğer Afrikalı göçmenleri hedef alan yabancı karşıtı saldırılara ilişkin artan endişelerin, Ramaphosa'nın resmi ziyaret talebinin reddedilmesinde etkili olduğu iddia edilmişti.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı olaylar

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

"March and March" ve "Operation Dudula" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, ülkedeki belgesiz yabancılara 30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

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