Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola'dan hayatını kaybeden bir vatandaş toprağa verildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletine bağlı Bunia kentinde, Ebola virüsüne yakalanan bir vatandaş hayatını kaybetti. Naaş, salgın önlemleri kapsamında koruyucu kıyafetler giyen sağlık ekipleri tarafından cenaze işlemleri yapılmak üzere Nyankunde Tıp Merkezi morguna getirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletine bağlı Bunia kentinde, Ebola virüsüne yakalanan bir vatandaş hayatını kaybetti.
Naaş, salgın önlemleri kapsamında koruyucu kıyafetler giyen sağlık ekipleri tarafından cenaze işlemleri yapılmak üzere Nyankunde Tıp Merkezi morguna getirildi.