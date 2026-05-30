Kurbanlar yüzleri güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Afrika’nın üç ülkesinde yürüttüğü çalışmalarda binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı. Fildişi Sahili’nde yaklaşık 15 bin kurban hissesi, 17 farklı bölgede yapılan kesim ve dağıtım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen organizasyonda kurban etlerinin titizlikle kesilip paketlenerek bölge halkına dağıtıldığı, çalışmanın aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiği belirtildi. Sierra Leone’de başkent Freetown başta olmak üzere Kono, Port Loko ve Bo bölgelerinde büyükbaş hayvan kesimleri gerçekleştirildi. Bayramın ilk gününde başlayan çalışmalar ikinci gün de yoğun şekilde sürdü. Yaklaşık 120 büyükbaş hayvan kesilerek etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Gönüllüler ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler vererek bayram sevincini paylaştı. Çad’da ise başkent Encemine ve Abeşe başta olmak üzere farklı bölgelerde 200 binden fazla kurban hissesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kurban etlerinin bir bölümü Çad Gölü çevresindeki ailelere, bir bölümü ise Sudan sınırındaki mülteci kamplarında yaşayanlara ulaştırıldı. Bazı bölgelerde kesilen etlerin pişirilerek sıcak şekilde ikram edildiği de aktarıldı.