Kurbanlar yüzleri güldürdü

Türkiye’den yapılan kurban bağışları, Kenya’nın Kibera bölgesinde binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü. Mavi Marmara Derneği’nin organizasyonuyla kesilen 100 büyükbaş kurbanın etleri paketlenerek ailelere dağıtıldı. Yardımlar hem bayram sevincine hem de çocuklara verilen oyuncaklarla birlikte yüzlerde tebessüme dönüştü.
Türkiye’nin dört bir yanından yapılan kurban bağışları, bu bayram da Afrika’nın yoksul mahallelerinde umut oldu. Yeni Şafak olarak, Mavi Marmara Derneği’nin Kenya’daki kurban organizasyonuna sahada tanıklık ettik.
ET SIRASINA GİRDİLER
Başkent Nairobi’nin kenarında uzanan, Afrika’nın en büyük gecekondu bölgelerinden biri olan Kibera’da binlerce aile, Türkiye’den gelen yardımlarla bayram sevinci yaşadı. Sabahın ilk ışıklarıyla çocuklarıyla birlikte dağıtım noktalarına gelen aileler, ellerinde poşetlerle beklemeye koyuldu.
YÜZLERDE TEBESSÜM
700 hisselik 100 büyükbaş, Nairobi’ye bağlı Athi River bölgesindeki mezbahada İslami usullere uygun şekilde kesildi. Kurban etleri daha sonra tek tek paketlenip Kibera’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Et paketleriyle evlerine dönen ihtiyaç sahiplerinin yüzlerindeki tebessüm, Türkiye’den gelen yardımların gönüllere de ulaştığını gösterdi.
ÇOCUKLARA OYUNCAK
Sokaklarda, kurban eti verilen çocukların sevinç çığlıkları yankılandı. Çocuklara kurban etiyle birlikte çeşitli oyuncaklar da hediye edildi. Kimi ilk defa oyuncak arabasına kavuştu, kimi ise ilk kez gördüğü peluş oyuncağa sarıldı. Türk bayrağını gören çocukların “Türkiye” diye bağırıp gönüllülerin etrafında toplanması, duygusal anlara sahne oldu.
HEDEF DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞMAK
Mavi Marmara Derneği gönüllüsü Mahmut Toptaş, Yeni Şafak’a şu bilgileri verdi: “100 hayvan kesildi, 700 hisse. Organizasyondan birçok aile, binlerce kişi faydalandı. Her sene daha fazla bağışçımızın katkısıyla çok daha fazla mazluma ulaşıp yardımları dağıtma çabası içerisindeyiz.”
Türk dernekleri bizim dostumuz
- Türkiye’den Afrika’ya uzanan yardım eli, yalnızca kurban organizasyonlarıyla sınırlı değil. Türk sivil toplum kuruluşları yıllardır bölgede su kuyuları açıyor, yetimlere destek sağlıyor, eğitim ve sağlık yardımları gerçekleştiriyor. Kiberalı Müslümanlar, yıllardır Türkiye’den gelen yardım kuruluşlarını, “Kendilerini yalnız bırakmayan bir dost” olarak gördüklerini ifade ediyor.
TDV Afrika’da umut oldu
- Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Afrika’nın üç ülkesinde yürüttüğü çalışmalarda binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı. Fildişi Sahili’nde yaklaşık 15 bin kurban hissesi, 17 farklı bölgede yapılan kesim ve dağıtım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen organizasyonda kurban etlerinin titizlikle kesilip paketlenerek bölge halkına dağıtıldığı, çalışmanın aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiği belirtildi. Sierra Leone’de başkent Freetown başta olmak üzere Kono, Port Loko ve Bo bölgelerinde büyükbaş hayvan kesimleri gerçekleştirildi. Bayramın ilk gününde başlayan çalışmalar ikinci gün de yoğun şekilde sürdü. Yaklaşık 120 büyükbaş hayvan kesilerek etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Gönüllüler ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler vererek bayram sevincini paylaştı. Çad’da ise başkent Encemine ve Abeşe başta olmak üzere farklı bölgelerde 200 binden fazla kurban hissesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kurban etlerinin bir bölümü Çad Gölü çevresindeki ailelere, bir bölümü ise Sudan sınırındaki mülteci kamplarında yaşayanlara ulaştırıldı. Bazı bölgelerde kesilen etlerin pişirilerek sıcak şekilde ikram edildiği de aktarıldı.
Çocukların yüzünde gülümseme
- Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Etiyopya’ya giden Yeryüzü Doktorları Derneği, Oromia bölgesindeki Babile kentinin kırsalında yaşayan çocuklara şeker ve balon dağıtarak bayram sevinci yaşattı. “Kurban olsun sağlık olsun” sloganıyla yürütülen “Etiyopya Kurban Operasyonu” kapsamında bölgede bulunan dernek ekipleri, kurban dağıtımının yanı sıra çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenledi. Gönüllüler, çocuklarla şarkılar söyleyip oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Derneğin Sosyal Medya Uzmanı Şüheda Nur Fidanol, dağıtımlara çıktıklarında çocuklarla vakit geçirmeye özen gösterdiklerini belirterek, onların mutluluğunun kendileri için de büyük anlam taşıdığını söyledi. Fidanol, Afrika’da çocuk olmanın zor olduğunu ifade ederek, burada bir balonun ya da şekerin çocuklar için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.
Albino çocukların bayramlık sevinci
- Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya’da bulunan Türk sivil toplum kuruluşları (STK), farklı görünüşleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan albino çocuklara bayram sevinci yaşattı. Gümüş Hilal Vakfı aracılığıyla Türkiye’deki hayırseverlerin desteğiyle Tanga kentindeki bir yetimhanede kalan albino çocuklar için iki derslik inşa edildi. Yaklaşık 130 albino çocuğun yaşadığı yetimhane, bölgeye gelen Türk STK’ların da ziyaret noktalarından biri oldu. İyilikhane Çocuk Derneği gönüllüleri çocuklara kıyafet dağıtırken yemek ikramında bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri ise yetimhaneye kurban eti ulaştırdı. Güneşe karşı hassas cilt yapıları nedeniyle albino çocuklara şapka, güneş kremi ve güneş gözlüğünün yanı sıra oyuncak, kırtasiye ve çeşitli yardım malzemeleri de hediye edildi. Tanzanya’da albino bireyler, farklı görünümleri nedeniyle bazı bölgelerde ayrımcılık ve şiddet tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çocuk yaştan itibaren büyücülerin ve batıl inançlı kişilerin hedefi olan çocuklar, ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor, şans getirdiğine inanılarak kaçırılıyor ve uzuvları kesiliyor. Toplumdan dışlanan albino çocuklar, devlet tarafından koruma altında tutuluyor.
Arnavutluk’ta yetimlere yardım
- WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi 350 yetim çocuğa zekât ve kıyafet yardımı ulaştırdı. Kurban Bayramı kapsamında Arnavutluk'a gelen WEFA gönülleri, yardım programını tamamladı. WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Şentürk, yardımlara ilişkin açıklamada bulundu. Şentürk, bu yıl Arnavutluk'ta 320 aileye kurban etlerini İslami usullere göre hijyenik standartlarda keserek ulaştırdıklarını belirterek, "Kurban kampanyamız bünyesinde, 100 yetim kardeşimize bağışçılarımızın bize emanet etmiş olduğu zekât paralarını iletmiş olduk. Arnavutluk'ta banka sisteminin güvenilir olması nedeniyle zekatlarımızı para olarak değil, çekle teslim ettik" ifadelerini kullandı.