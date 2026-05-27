DSÖ: KDC'de 10 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgını ve açlığa ilişkin paylaşımda bulundu.

KDC'deki Ituri eyaletinin Ebola salgınının merkez üssü olmasının yanı sıra akut açlığın en çok etkilediği bölgelerden biri olduğunu belirten Ghebreyesus, “En son yayımlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verileri, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika genelinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, açlık krizinin çatışma ve ekonomik baskıların yanı sıra temel hizmetlere erişimin sınırlı olmasından ve altyapının zayıflamasından da kaynaklandığını aktardı. Ghebreyesus, “Kötü yol koşulları, mal ve insani yardımın hareketini daha da kısıtlıyor. Açlık ve hastalık, eski dostlardır. Açlıktan zayıflayan insanlar, enfeksiyonlara karşı çok daha savunmasızdır” dedi.

Ghebreyesus, KDC hükümeti ve ortaklarıyla Ebola salgınını sona erdirmenin yanı sıra bu durumdan etkilenen toplulukların daha geniş insani ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için krize yönelik müdahaleyi artırmaya devam edeceklerini kaydetti. Ghebreyesus, “Acilen yeterli fonla, sürdürülebilir ve güvenli erişime ihtiyaç var. Bunların tesis edilmesi halinde daha etkili faaliyetler yürütebiliriz” açıklamasını yaptı.







