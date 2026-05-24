Bangladeş’te kızamık alarmı: 528 çocuk hayatını kaybetti

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada son 24 saatte hastalık belirtileri gösteren 16 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede 15 Mart'tan bu yana kızamıktan veya kızamık belirtilerinden hayatını kaybeden çocukların sayısı 528 oldu.