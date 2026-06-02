Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısının bini aştığı ve 246 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Sınır Tanımayan Doktorlar, Goma kentinin Munigi bölgesindeki Ebola Tedavi Merkezi'nde karantinaya alınan Ebola vakalarını tedavi etmeye çalışıyor.
Merkezde çalışan görevliler, hastalarla yakın temasta bulunan sağlık görevlilerin kıyafetleri ve ekipmanlarını temizledi.