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Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 ölü

Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 ölü

18:3028/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
AA
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Ölümlü helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ölümlü helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopter bugün yerel saatle 06.00’da Ras Tanura kentinde düştü. Helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi.

14 kişinin tamamı hayatını kaybetti

Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.



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