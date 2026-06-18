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İki aydır görünmeyen Suudi Arabistan süper tankeri sinyal vermeye başladı

İki aydır görünmeyen Suudi Arabistan süper tankeri sinyal vermeye başladı

23:3918/06/2026, Perşembe
IHA
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Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Suudi Arabistan bandıralı 3 süper tanker, yeniden takip sinyali vermeye başladı
Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Suudi Arabistan bandıralı 3 süper tanker, yeniden takip sinyali vermeye başladı

MarineTraffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı’nı geçtikten sonra takip sinyalleri kapalı bulunan Jaham, Shaden ve Awtad adlı üç süper tanker 18 Haziran itibarıyla yeniden sinyal verdi. Kpler verilerine göre bu gelişme, toplamda yaklaşık 6 milyon varil ham petrol taşıyan gemilerin yeniden görünürlük sağladığına işaret etti.

Uluslararası deniz trafiğinin takip edildiği MarineTraffic platformu yetkilileri, iki aydan uzun süredir otomatik tanımlama sisteminde (AIS) görünmeyen Suudi Arabistan bandıralı petrol yüklü üç süper tankerin yeniden sinyal vermeye başladığını açıkladı.


ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinde normalleşme işaretleri görülmeye başladı. Uluslararası deniz trafiğinin takip edildiği MarineTraffic platformunda yer alan verilere göre, Suudi Arabistan bandıralı petrol tankerleri uzun bir aranın ardından yeniden otomatik tanımlama sistemi (AIS) üzerinden görünür hale geldi.


AIS verilerine göre, Hürmüz Boğazı’nı geçtikten sonra iki aydan uzun süredir takip sinyalleri kapalı bulunan Jaham, Shaden ve Awtad adlı petrol yüklü üç Suudi Arabistan bandıralı süper tanker (VLCC), 18 Haziran itibarıyla yeniden sinyal vermeye başladı. MarineTraffic yetkilileri, bu gelişmenin tanker operatörlerinin Hürmüz Boğazı geçişlerinde yeniden temkinli şekilde görünürlük sağlamaya başladığına işaret ettiğini belirtti.


Varış noktası henüz netlik kazanmadı

Shaden’in Japonya’nın Kiire limanına doğru seyrettiği, Awtad’ın ise Güney Kore’nin Ulsan limanına yöneldiği bildirildi. Jaham’ın varış noktasının ise henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.


Enerji piyasalarına ilişkin veri analizi sağlayan Kpler platformuna göre söz konusu üç süper tanker toplamda yaklaşık 6 milyon varil ham petrol taşıyor.



#Hürmüz Boğazı
#Petrol Tankeri
#Deniz Trafiği
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