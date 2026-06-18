Macron'dan Netanyahu'ya sert uyarı: 'Güvenlik komşu ülkeleri̇ ele geçirerek sağlanamaz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya "sorumlu davranma" çağrısı yaptı. İsrail'in Gazze ve Lübnan politikalarının uzun vadede kendi çıkarlarına aykırı olduğunu belirten Macron, güvenliğin komşu ülkeleri ele geçirerek sağlanamayacağını ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 2 kanalında katıldığı programda ev sahipliği yaptıkları G7 Liderler Zirvesi, ABD-İran mutabakatı ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Macron, ABD-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin aksamasının akaryakıt piyasalarında yarattığı krizin ardından iki ülke arasında varılan mutabakatı olumlu bir gelişme olarak değerlendirse de savaşın tamamen bittiğine inanmadığını söyledi.
"Akaryakıt fiyatlarının kademeli olarak düşmesine yol açacak"
Macron, mutabakatın akaryakıt fiyatlarının kademeli olarak düşmesine yol açacağını yineledi.
Bununla birlikte savaşın dünya ekonomilerinin Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını ortaya koyduğunu hatırlatan Macron, enerji tedariki için G7 ülkeleri ile birlikte alternatif deniz yollarını finanse etme konusunda uzlaştıklarını söyledi.
Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'ın güneyinde izlediği politikaların uzun vadede İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunun altını çizerek, Netanyahu'ya sorumlu davranması çağrısı yaptı.