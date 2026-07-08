ABD İran'a misilleme saldırısı başlattı: Çeşitli noktalarda patlama sesleri duyuldu
00:21, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 00:31, 08/07/2026, Çarşamba
AA
Fotoğraf: Arşiv
İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran’ın Hürmüz’de üç ticari gemiye saldırmasının ardından İran’a yönelik bir dizi misilleme saldırısının başlatıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran'ın devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde birkaç patlama sesi duyulduğuna dair bilgiler aldığını duyurdu.
Patlama seslerinin Keşm Adası'ndan da geldiği belirtilirken patlamaların kesin yeri ve kaynağının henüz bilinmediği aktarıldı.
CENTCOM 'misilleme' dedi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran’ın Hürmüz Boğazı'nda üç ticari gemiye saldırmasının ardından İran’a yönelik bir dizi misilleme saldırısının başlatıldığını duyurdu.
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