Külliye'de NATO Zirvesi resepsiyonu: Liderler mehteranla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderler ve eşlerini kapıda karşıladı.

Her lidere farklı marş

Hazır bekleyen mehteran takımı, her ülke için ayrı bir eseri seslendirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve eşi, 'Hep kahraman Türk milleti' sözlerinin yer aldığı 'Ceddin Deden' marşı ile karşılandı.