Külliye'de NATO Zirvesi resepsiyonu: Liderler mehteranla karşılandı
19:26, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 20:55, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, karşılıma yaparken.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Yemek öncesi, Erdoğan ailesi liderleri ve eşlerini Külliye kapısında karşılıyor. Hazır bekleyen mehteran takımı, her ülke için ayrı bir eseri seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan liderler ve eşlerini kapıda karşıladı.
Her lidere farklı marş
Hazır bekleyen mehteran takımı, her ülke için ayrı bir eseri seslendirdi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve eşi, 'Hep kahraman Türk milleti' sözlerinin yer aldığı 'Ceddin Deden' marşı ile karşılandı.
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Başlıklar :NATORecep Tayyip ErdoğanKülliye
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